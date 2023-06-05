Медики вернули Петра практически с того света.

Военнослужащий 5-й штурмовой бригады Петр Лавров считает дни, когда сможет вернуться на фронт. Хоть еще совсем недавно парамедики приняли его за "200-го".

Как говорится в сюжете ТСН, в боях за Донетчину Петр получил серьезное ранение и чуть не истек кровью. врачи чудом спасли его. Говорят, мужчине помогла выжить любовь. Сегодня жена от него не отходит.

Боец говорит, что хорошо помнит день своего ранения, он стал вторым днем его рождения. Во время одного из боев осколки попали в Петра: "Тогда посмотрел на ногу, которая лежала сбоку, перебито было полностью все...".

Он помнит, как парамедики клали его в эвакуационную машину, а позже в больнице узнал, что по дороге "умер":

"Доехали, сказали: "Давайте пакеты, он "200" (убит, - УНИАН.). Не знаю, каким чудом, но я открыл глаза и начал кричать, что мне больно".

Медики вернули Петра практически с того света и начали борьбу за его ногу: вражеский осколок серьезно повредил бедренную кость, перебил артерию и вену. Не успел выписаться из больницы, как снова здесь: в результате травмы развился тромбоз. Перенести это, говорят врачи, мужчине помогла любимая.

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