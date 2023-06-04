Первые поездки волонтеров были в Харьковскую область.

На прошлой неделе Россия атаковала Торецк Донецкой области. Два человека погибли под завалами. А дальше случилось чудо - волонтеры откопали из-под завалов мужчину. Эти кадры облетели всю Украину.

О невероятном спасении в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" рассказали волонтеры Андрей Кирея и Степан Музычук.

"Когда ты в моменте, не знаешь, что делать, тогда ты делаешь все, что от тебя зависит. Тогда это у тебя как-то получается", - комментирует случай со спасением Степан Музычук.

В свою очередь, Андрей говорит, что они проходили медицинские курсы, несколько раз посещали их, но в такие напряженные моменты можно и забыть все.

Волонтеры признаются, что они на помощь людям тратят не только собственные деньги, им помогают и неравнодушные граждане, и церкви. Машину, на которой они преимущественно выезжают на спасение людей, им передали из Швейцарии.

Россия ударила по Торецку фугасными бомбами

29 мая 2023 года оккупанты ударили по Торецку фугасными бомбами. Одна из них попала в админздание города, другая повредила АЗС.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, погибли два человека, восемь были ранены.

В полиции предупреждали, что в ряде общин Донецкой области опасно находиться всему гражданскому населению. Среди них - и Торецкая.

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