При этом эксперт предупредил, что логики в решениях Путина искать не стоит.

Глава Кремля Владимир Путин, вероятно, уже подсчитал, когда может завершить войну против Украины.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"У меня есть предположение, что Путин имеет дедлайн относительно ведения этой войны против Украины. Это не укладывается в логические объяснения. Зачем откладывать на сентябрь месяц эти "референдумы", когда можно было бы помахать флагами и сделать это сейчас. Однако россияне "тянут резину", – поделился мнением эксперт.

Как сообщал УНИАН, 14 июля военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что в случае объявления президентом РФ Владимиром Путиным всеобщей мобилизации, Украина ее выдержит, поскольку первые мобилизованные оккупанты на фронт попадут в сентябре, а к тому времени ВСУ уже проведут позитивные изменения на фронте.

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