"Нанесение ударов по полотну моста – реальная задача на определенном этапе, но пока это преждевременно", - сказал аналитик.

ВСУ будут наносить удары по Крымскому мосту лишь на определенном этапе войны, который, очевидно, еще не настал.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если мы говорим о поражении Крымского моста, то это имеет две составляющие. Одна из них, военно-политического и информационного характера, когда удары по Крымскому мосту приведут к панике совсем другого уровня на полуострове, а с другой стороны - наличие реальных возможностей и текущей целесообразности ударов по этому мосту. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что это действительно важная цель, но мы начнем наносить удары, как только будут соответствующие возможности", - подчеркнул Згурец.

Эксперт добавил, что мосты являются сверхпрочными сооружениями и их ликвидация входит в планы защитников Украины, но на соответствующем этапе. А ныне использования дальнобойных средств или других средств поражения сконцентрировано непосредственно на объектах, которые влияют на боеспособность врага, чтобы замедлять действия РФ и менять их подходы к перемещению боеприпасов.

"Удары по Крымскому мосту, даже при значительном количестве спланированных действий, на сегодня выглядят преждевременными, учитывая военные возможности и эффект. Если мы все усилия бросим на уничтожение Крымского моста, то на текущем этапе это не будет выглядеть целесообразным, поэтому украинская армия пока что этим не занимается. Но нанесение ударов по полотну моста – реальная задача на определенном этапе, но пока это преждевременно", - сказал аналитик.

Напомним, что 18 августа прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, которая расположена в Севастополе.

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