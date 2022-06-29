Российские войска перемещают свою технику в области.

В Запорожской области не наблюдается накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Россияне перебрасывают технику в Запорожскую область, потому что логика передвижения российских войск предусматривает это, однако значительного накопления российских сил, необходимых для дальнейшего наступления, у нас не наблюдается", - сообщил Старух.

Он также прокомментировал вопросы безопасности на Запорожской АЭС и отметил, что за совершение каких-либо действий там ответственность несут оккупанты.

"В настоящее время на Запорожской АЭС даже не нужны никакие диверсии, поскольку несчастный случай и так может произойти в любой момент", - подчеркнул он.

Ранее сегодня военный эксперт Олег Жданов оценил шансы российских оккупантов начать новое наступление в Украине.

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