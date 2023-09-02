По его словам, ВСУ начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

Российские оккупанты могут не удержать свои позиции на юге Украины в ближайшее время.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне пытаются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Ушедшие на восстановление российские солдаты каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работиного. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.

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По его словам, ВСУ начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

"Пологи - это одна из узловых станций. Враг использует Пологи, как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", - подчеркнул Тимочко.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, также Тимочко сообщил, что Россия перебрасывает на восточный фронт около 30 тысяч своих бойцов для подкрепления.

По его словам, на Лиманском направлении, где оккупантам удалось достичь в свое время максимального "пика", на сегодня по сути им пришлось вернуться на позиции, с которых все начиналось.

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