В плену остается Мелитопольский городской голова, до сих пор неизвестна судьба мэра Днепрорудного.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об обыске у председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приймы, которого после похитили.

Об этом она сказала в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Сегодня стала известна информация о том, что вчера оккупанты пришли домой с обыском к председателю Мелитопольского районного совета Приймы Сергея Николаевича. Обыск проводило 8 человек. Забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства. И требовали пароли к ним", - рассказала Верещук.

После обыска, подчеркнула чиновник, Прийму "забрали в неизвестном направлении".

"Остается в принудительном плену Мелитопольский городской голова Иван Федоров. До сих пор неизвестна судьба Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого оккупанты похитили 13 марта утром. Остается в плену у Гостомели на стеклозаводе... и спасатель Алексей Данченко", - констатировала Верещук.

Как уже сообщал УНИАН, председателя районного совета в Мелитополе российские захватчики похитили 13 марта.

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