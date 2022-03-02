Поврежденный корпус планируется восстановить в ближайшие дни.

В Житомире пациентов из здания больницы, подвергшейся бомбардировкам вчера вечером, перевели в другой корпус, еще часть – в другое медучреждение.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что это не первая бомбардировка Житомира и напомнил об ударе по аэродрому рядом с городом.

"А еще было нанесение бомбового удара по Институту радиоэлетроники им. Королева. Две бомбы попали не в институт, а в жилые дома", - сказал городской голова.

По его информации, в шестиэтажном здании больницы нет ни окон, ни дверей. Утром вышли люди и заклеивают пленкой окна.

"Думаю, сегодня-завтра мы вставим окна и больница будет работать. Больные переведены в другое помещение больницы. Часть из них доставят в другую городскую больницу. Пока с этим проблемы нет", - заверил Сухомлин.

В то же время уборка территории, куда попали снаряды, пока не проводится.

"Очень много техники работает вокруг Житомира – проводит работу по защите города. Часть техники работает на наших военных. Но мы сделаем уборку", - отметил Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, 1 марта около 22:16 в результате авиаудара по Житомиру повреждено около 10 частных домов (в 3-х из них возник пожар) и окна в здании городской больницы.

Предварительно погибли два человека, травмированы три. Под завалами поврежденных частных жилых домов могут находиться люди.

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