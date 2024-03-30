В последнее время в Украине участились тревоги, связанные с угрозой применения врагом баллистики. Сбить такое оружие сложнее.
Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. По его словам, во время атак россияне перепрограммируют свои ракеты – например, С-300 – для поражения различных целей.
"Конечно, мы видим и другие типы ракет, которые они используют с помощью своих самолетов – как МиГ-31 для использования "Кинжалов", которые мы видели на этой неделе, так и других", – добавил он.
Евлаш также отметил, что у врага довольно широкий спектр вооружения. Речь идет, в частности, о ракетах "Циркон", управляемых авиационных ракетах и тому подобное.
Российские атаки по Украине: последние новости
Вечером 30 марта 2024 года россияне ударили по Харькову из авиации. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что был "прилет" по району жилой застройки. На данный момент информации о пострадавших нет.
Кроме того, оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате атаки пострадал ребенок, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По его словам, 12-летний мальчик получил контузию.
Под вражеским огнем в субботу оказалась и Донецкая область. Россияне обстреляли из артиллерии город Красногоровка. Погибли два человека, еще один – ранен.
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