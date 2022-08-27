Они будут следить за тем, чтобы дети вовремя спускались в укрытия во время воздушных тревог, а также учить детей правилам безопасного поведения.

В разных областях Украины в школах начнут работу 17 специалистов по безопасности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По данным Департамента коммуникации МВД Украины, специалисты по безопасности в образовательной среде будут следить за тем, чтобы дети вовремя спускались в укрытия во время воздушных тревог, а также учить детей правилам безопасного поведения.

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"Вопрос безопасности является не менее важным, чем вопрос нашей победы, это напрямую связанные вещи. Разработка проекта началась год назад, но он будет видоизменяться в соответствии с условиями времени. Этот проект будет жить тогда, когда будет взаимодействие с местными громадами и понимание, для чего это нужно государству, громаде и международным партнерам. Продолжение проекта однозначно будет. Те школы и громады, которые будут иметь таких воспитателей по безопасности, будут иметь больше шансов безопасно обучать", - сказал Монастырский.

Он также отметил, что первые 17 специалистов по безопасности в образовательной среде поедут в разные области Украины, в 17 громад.

"Что делает воспитатель по безопасности или специалист в области безопасности? Он смотрит за тем, как будут работать укрытия в школах, чтобы дети спускались туда во время тревог. Он будет учить детей основным правилам обращения со взрывоопасными предметами, правилам дорожного движения, тому, как противодействовать буллингу", - отметил Монастырский.

В МВД напомнили, что проект "Специалист по безопасности в образовательной среде" был воплощен министерством совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Обучение во время войны:

С 1 сентября 2022 года очное обучение начнут только школы с укрытиями.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мы убеждены, что к 1 сентября большинство школ, в которых планируется начать обучение с 1 сентября, будут оборудованы укрытиями или укрытия будут рядом со школой и туда дети смогут быстро переместиться во время воздушной тревоги. Ответственность здесь местных органов власти, но Государственная служба чрезвычайных ситуаций будет четко контролировать выполнение этих требований, и обучение начнется там, где это действительно будет безопасно", - сказал он.

ГСЧС проверяет наличие укрытий не только для школ, но и для детсадов и высших учебных заведений. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения со светом и туалетом.

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