Военные оттачивают мастерство ведения обороны.

В четверг, 10 февраля, начались командно-штабные учения "Метель-2022".

Об этом сообщили в ВСУ.

По словам командующего Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, учения - плановое мероприятие.

Их задача - отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны.

"Эти военные маневры является продолжением оперативного сбора с руководящим составом Командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности. Цель - поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Как сообщил командующий, командно-штабные учения продолжатся в течение текущего месяца. Они будут проходить на определенных военных полигонах на всей территории Украины.

"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", - добавил генерал-лейтенант.