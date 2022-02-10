В четверг, 10 февраля, начались командно-штабные учения "Метель-2022".
Об этом сообщили в ВСУ.
По словам командующего Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, учения - плановое мероприятие.
Их задача - отработка вопросов управления группировками войск при ведении операции сил обороны.
"Эти военные маневры является продолжением оперативного сбора с руководящим составом Командования, представителями органов военного управления ВС Украины, а также других составляющих сектора обороны и безопасности. Цель - поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства во время планирования применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими в ходе ведения операции Сил обороны", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Читайте такжеОстановить врага: ВСУ провели массовые противотанковые учения (фото, видео)
Как сообщил командующий, командно-штабные учения продолжатся в течение текущего месяца. Они будут проходить на определенных военных полигонах на всей территории Украины.
"По завершению учений должна быть достигнута слаженность действий Командования с органами военного управления ВС Украины и других составляющих сил обороны и безопасности во время ведения операций с основными принципами, стандартами и штабными процедурами, принятыми в государствах-членах НАТО", - добавил генерал-лейтенант.
Как сообщал УНИАН, ранее подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.