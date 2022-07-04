С 2014 года мужчина оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ.

В Украине к 15 годам лишения свободы заочно приговорили разведчика "ДНР".

Как сообщает Офис генпрокурора, в порядке специального судебного разбирательства уроженец Одесской области осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокуроры доказали, что мужчина в 2014 году поступил в военизированную группу "разведывательное управление "ДНР" на должность старшего разведчика под позывным "Ахмад". "Он оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции. Осужденный принимал участие в вооруженном противостоянии в Донецком аэропорту и нес службу на блокпостах, расположенных вблизи временно оккупированного Донецка и Шахтерска", - рассказали в ОГПУ.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания осужденному будут исчислять с даты его задержания и реального исполнения наказания.

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