Применяется один из вариантов борьбы с КАБами - уничтожение самолетов на аэродромах.

Есть надежда на то, что в результате атаки на аэродром "Мариновка" в России будут повреждены вражеские самолеты-бомбардировщики.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, отвечая на вопрос о событиях на аэродроме в Волгоградской области. Он отметил, что "прилетает" также и в Мурманскую область, из-за чего россияне вынуждены были передислоцировать бомбардировщики Ту-95.

"Кроме фронтовых бомбардировщиков Су-24, там (на аэродроме "Мариновка" - УНИАН) была информация о присутствии 15-ти истребителей-бомбардировщиков Су-34. А это, известно, носитель корректируемых авиационных бомб. Если там рвутся боеприпасы, есть, скажем так, надежда на то, что будут повреждены самолеты", - отметил Попович. Видео дня

Эксперт добавил, что Украина знает, какое значение имеют КАБы в наступательных действиях российской армии и на Донбассе, и на других участках фронта, поэтому применяется один из вариантов борьбы с ними - уничтожение самолетов на аэродромах.

Атака на аэродром Мариновка

Как сообщал УНИАН, ночью в российском городе Калач-на-Дону раздавались мощные взрывы. Вскоре в сети появились видео масштабного пожара на территории военного аэродрома в поселке Октябрьский.

Судя по снимкам NASA, на авиабазе возникло несколько пожаров. В то же время на спутниковых снимках от 19 августа там можно увидеть почти 30 военных самолетов и грузовики.

Источник УНИАН в Службе безопасности Украины сообщил, что удар был нанесен дронами. Удалось поразить склады с управляемыми авиационными бомбами и топливом.

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