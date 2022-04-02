Русские ваньки платят своими жизнями за вторжение в мирную Украину.

Россия всячески старается скрывать количество погибших в войне против Украины своих военнослужащих. По последним данным, украинские бойцы превратили в удобрение около 18 тысяч оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, россияне все больше узнают, что их родные и близкие погибают, вторгнувшись в Украину. Семьям по всей России начали приходить "похоронки", в которых сообщается, что их сыновья заплатили жизнью за развязанную путином войну.

"В Минобороны России начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца" – говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали фото письма, которое получили родители одного из российских захватчиков. В нем уведомляют о "мужественной гибели" сына адресата – младшего сержанта Александра Юрьевича Сырямкина.

По данным Генштаба ВСУ, за одни только минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 100 человек личного состава врага.

В последний раз российское министерство приводило данные о своих потерях в войне против Украины 25 марта, и тогда говорилось о якобы 1351 погибших и 3825 раненых военных. Также Минобороны РФ заявляли, что в целом основные задачи первого этапа "спецоперации" в Украине выполнены.

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