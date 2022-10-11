Евгения Бизяева призвали в конце сентября, а спустя примерно две недели ВСУ ликвидировали оккупанта.

В России начали приходить похоронки на погибших оккупантов из числа недавно мобилизованных. Один из них — Евгений Бизяев из Краснотурьинска Свердловской области, которого призвали в конце сентября. А спустя две недели он погиб на фронте в Украине.

Информацией об этом поделились росСМИ со ссылкой на родственников мобилизованного оккупанта.

"Он уехал 28 сентября. Сначала [его отвезли] в 32-й городок, затем их отправили в Ростов, оттуда перевезли уже в горячую точку. У него осталась дочка, [ей] 3 года", — сообщила родственница Евгения Анастасия.

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По словам девушки, мать оккупанта узнала о смерти сына из соцсетей. Там распространялись сообщения о ликвидации Бизяева. Затем матери пришлось обратиться в военкомат, и только тогда она получила официальное подтверждение. Тело оккупанта не привезли в Краснотурьинск для похорон.

РосСМИ узнали, что вместе с Бизяевым на фронт отправились еще несколько мужчин из города. Все они около недели не выходят на связь. По неподтвержденной информации, несколько оккупантов из Свердловской области получили ранения.

Россия отправляет мобилизованных в Украину без подготовки

Правозащитники из РФ в конце сентября узнали, что призванные в армию мужчины не проходят медкомиссию и не занимаются подготовкой к боевым действиям. Мобилизованных спустя несколько дней перебрасывают на фронт в Украину.

Полковник СБУ Роман Костенко 2 октября подтвердил, что первые мобилизованные прибыли на временно захваченные южные территории Украины. И среди них на тот момент уже были потери.

Глава Луганской ОВА 9 октября рассказал о присутствии недавно призванных оккупантов в так называемой "ЛНР".

По данным аналитиков из американского Института изучения войны, Россия с помощью мобилизованных "затыкает дыры" в элитных подразделениях. Эксперты считают, что такое решение не добавит армии захватчиков боевой мощи.

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