Эксперт заявил, что происходящее в РФ сегодня, было предсказуемо.

В России началась гражданская война.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, комментируя события в Белгородской области РФ.

"Сегодня рано утром в Белгородской области начались боевые действия. Два формирования объявили, что они начинают освобождение РФ от путинского режима. Все прогнозируемо и предсказуемо. Вспомните первые месяцы войны, когда многие говорили, и я в том числе, что все закончится гражданской войной в РФ. Вот она - гражданская война в России. Россияне освобождают РФ от путинского режима. Чем не 1917 год?" - отметил он.

По его словам, события на границе с Украиной развиваются очень стремительно:

"Начали они с КПП в районе Гайворона, потом стали продвигаться в направлении Белгорода. Последняя информация, которую я успел получить перед началом записи, - бои идут за город Гайворон и за Гора-Подол".

Также Жданов добавил, что сначала российское руководство не хотело признавать факт вооруженного противостояния, но, когда российские добровольцы задействовали танки, а в небе появились вертолеты, в Белгороде собрали экстренное заседание, объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию местного населения.

Что происходит в Белгороде - актуальное

Напомним, 22 мая в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят на территории Белгородской области операцию, целью которой является создание "полосы безопасности".

Позже российские добровольцы объявили, что после создания демилитаризованной зоны на границе с Уккраиной они планируют освободить всю России от путинского диктата.