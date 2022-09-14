В частности, были написаны соответствующие рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

В оккупированной Горловке Донецкой области 50 мобилизованных отказались от дальнейшего участия в войне России против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"В результате успешных действий Сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, до 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, ранее на оккупированной части Луганской области "мобилизованные" прибегли к бунту из-за нежелания ехать воевать на Донецкое направление.

Мобилизованы в"Л/ДНР" отказываются воевать на территориях друг друга и бунтуют против "призыва" в ОРДЛО. Существует условное разделение на "луганских" и "донецких", где каждая с сторон убеждена, что должна воевать только на "своей" территории.

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