Чехия после закрытия столичного регионального центра содействия Украине обеспечит регистрацию беженцев в центрах в других чешских регионах.

В Праге закроют центр для приема украинских беженцев из-за перегруженности.

Как сообщает "Радио Прага", центр закроют в полночь со среды на четверг. Это связано с перегруженностью мегаполиса по сравнению с другими регионами и недостаточной пропускной способностью, сообщили власти чешской столицы.

При этом вице-премьер-министр и глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что государство после закрытия столичного регионального центра содействия Украине обеспечит регистрацию беженцев в центрах в других чешских регионах.

Изменение, по его словам, будет заключаться лишь в том, что оформление необходимых документов станет менее комфортным для прибывающих.

По словам Ракушана, все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул, и в зависимости от количества беженцев могут, например, сократить часы работы.

Напомним, стало известно, сколько украинских беженцев трудоустроились в Польше.

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