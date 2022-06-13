Продолжается Европейский благотворительный тур в поддержку Украины Life Will Win. 10 и 12 июня первые концерты в рамках проекта состоялись в Польше - в Варшаве и Вроцлаве соответственно, собрав многотысячную аудиторию.

Уже сегодня, 13 июня, эстафету тура примет столица Чехии. Так, 13 июня в Праге состоится третий концерт с топовыми украинскими артистами, чтобы собрать еще больше средств на поддержку Украины. Мероприятие начнется в 19:00 по адресу Kampa, Praha 1.

Как и ранее, зрителей "Жизнь Победит / Life Will Win" будет ждать насыщенная программа с участием MONATIK, Вопли Видоплясова, Златы Огневич, Pianoboy, Wellboy, а также будут звучать самые эмоциональные песни "Вечернего Квартала" в исполнении актеров студии "Квартал 95".

Ведущие: Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов, Даша Трегубова.

Организаторы рассказывают, что тур призван объединить европейцев и украинцев, находящихся за рубежом, и привлечь благотворительные средства на поддержку Украины, которая в этот момент отстаивает не только свою свободу, а борется за безопасность и демократическое свободное будущее для всей Европы. Также зарядить настоящим украинским боевым духом и приподнятым настроением всех, кто поддерживает Украину из-за рубежа, и показать пример несокрушимости украинского народа.

Все собранные средства во время концертов пойдут на медицинские нужды, вызванные военным вторжением РФ на территорию независимого суверенного государства Украина через фандрайзинговую платформу UNITED24.

Сбор средств идет на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц. Медицинское оборудование позволит проводить операции по удалению отломков и фиксации костей (одних из самых распространенных и сложных процедур во время войны) – под полным визуальным контролем наших медиков. Планируется собрать сумму, которой хватит на закупку 5 таких столов. Приблизительная стоимость за единицу составляет 100 000 $.

Европейский тур "Жизнь Победит" продолжается с 10 по 23 июня.

Даты тура: