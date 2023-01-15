Отмечается, что РФ еще может применить остальные подготовленные ракеты.

Русские войска во время ракетной атаки 14 января использовали лишь половину из подготовленных к удару "Калибров" в Черном море. Они подготовили 36 ракет.

Сейчас остальные из них остаются на боевом дежурстве, а значит могут быть использованы. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили аж пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - пояснила Гуменюк.

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Ракетная атака 14 января

Как ранее сообщал УНИАН, 14 января в 14:00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой русских войск. Россия атаковала энергетические объекты в шести областях Украины. Военным удалось уничтожить 25 из 38 ракет различных типов. В частности 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о смерти 20 человек, из которых один ребенок, ранены 73 человека, в том числе 14 детей. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

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