"Победой" стали битвы за села на Харьковщине и почти 30 тысяч убитых российских солдат.

В Офисе президента Зеленского иронично прокомментировали уверенность Кремля в "победе" на войне в Украине. Значимыми достижениями на фронте РФ похвастаться не может, а тем временем потери российской армии стремительно приближаются к 30 тысячам человек.

Ответ российским властям опубликовал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк на личном аккаунте в Twitter.

"Без сомнения, "российская победа", которая включает тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", — написал Подоляк.

Напомним, сегодня, 17 мая, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выступил на просветительском форуме "Новые горизонты". Он заявил: "Мы уверены, что победим, Путин знает, куда ведет страну". Далее спикер президента РФ сообщил о мире после войны и голосе России, который обязательно будет услышан. Именно на эти высказывания отреагировал Михаил Подоляк.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: