Минобороны привлекает к сотрудничеству отечественных поставщиков одежды, чтобы обеспечить военнослужащих летней формой одежды высокого качества.

На складах достаточно запасов летней формы для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она отметила, что обеспечением летней формой военнослужащих ВСУ является одной из приоритетных задач, стоящей перед оборонным ведомством.

"Процесс происходит планово, в соответствии с нормами обеспечения вещевым имуществом военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период. Для всех предметов вещевого имущества установлены сроки их эксплуатации. Конечно, учитываются объективные факторы, которые могут возникать в условиях столкновения с врагом и ведения боевых действий", - написала она.

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Маляр отметила, что Минобороны привлекает к сотрудничеству отечественных поставщиков одежды, чтобы обеспечить военнослужащих летней формой одежды высокого качества.

"Процесс заключения договоров идет полноценно и планово. Это непростой и длительный процесс, который имеет ряд нюансов и отдельные предметы вещевого имущества летней номенклатуры могут поступать от сил логистики к вещевым складам с задержкой. Вопрос в безопасной транспортировке. Но все элементы комплекта поступят. Потребности военных не игнорируются", - заверила Маляр.

Она отметила, что по состоянию на 10 апреля потребность в летних полевых костюмах на вещевых складах обеспечена уже на 76%, а еще 244 тыс. комплектов есть в объединенных центрах обеспечения и еще 280,9 тыс. комплектов поступит от промышленности до конца апреля.

"То есть общая обеспеченность выполнена на 100%. Даже формируется резерв. Впрочем, надо всегда учитывать вопросы распределения и логистики в войсках", - добавила замминистра обороны.

Маляр подчеркнула, что вещевые склады Вооруженных Сил Украины имеют достаточно запасов летней формы, критическая потребность отсутствует.

При этом она добавила, что система вещевого обеспечения военнослужащих постоянно совершенствуется. Она отметила, что Минобороны информирует обо всех поступлениях, накоплении резерва и порядке доставки униформы на передовую.

"Придерживаемся такого принципа и в весенне-летний сезон. Войско обороняет Украину от российских захватчиков, а Минобороны обеспечивает все потребности ВСУ, которые поступают к нам от Генерального штаба", - сообщила Маляр.

Военная форма для ВСУ

29 марта в Минобороны заявили, что будет изготовлена и передана в подразделения Вооруженных сил Украины партия образцов женской военной формы, ее испытание завершится до конца мая.

Министр обороны Алексей Резников отметил тогда, что на сегодня в Вооруженных силах Украины служит 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - являются гражданскими работниками, работающими для нужд армии. По его словам, непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

Резников сообщил, что продолжается работа по обеспечению защитниц и бронежилетами с учетом антропологических особенностей. Он добавил, что экспериментальный образец бронежилета для женщин уже разработан, проведен ряд рабочих встреч с представителями потенциальных производителей, которые способны изготавливать бронежилет для защитниц. После проведения технической спецификации и успешных полевых испытаний, бронежилеты будут поставлены на обеспечение в Вооруженные Силы Украины.

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