Министр обороны рассказал о переходе на контрактную армию

Загороднюк сообщил, что в Минобороны проводят аудит всех контрактов, заключенных предшественниками.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что полный переход на контрактную армию в Украине реальный даже в условиях вооруженного конфликта в Донбассе.

Об этом он сказал в интервью изданию BBC News Украина.

Так, Загороднюк признался, что он является “сторонником контрактной армии”.

“Мы не видим срочников в ООС, система построения ВС не должна базироваться на срочниках. Основной компонент – профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение – привлечение профессионалов”, – пояснил он.

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Кроме того, отвечая на вопрос, может ли произойти переход на контрактную основу, когда на Донбассе конфликт, Загороднюк ответил утвердительно.

“Я думаю, что это реально. Сейчас идет оборонительный обзор, происходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС – там мы видим только контрактников”, – подчеркнул он.

В то же время, касательно сроков полного перехода на контрактную армию, Загороднюк отметил: “Здесь трудно сказать. На этот вопрос мы сможем ответить предварительно до конца года, а окончательно – в следующем году. Ведь, чтобы ответить, мы должны знать окончательную структуру ВС. А для того, чтобы это знать – надо ответить на вопрос о наших планах, угрозах и ситуации в сфере безопасности”.

На данный момент в Министерстве обороны проводят аудит всех контрактов, которые были заключены предшественниками. По словам Загороднюка, в настоящее время в министерстве продолжается большая трансформация системы управления Вооруженными силами по стандартам НАТО именно на уровне Генштаба.

«Из минусов - большое количество договоров и контрактов, которые мы сейчас поднимаем, не выполняются. Некоторые реформы выполняли только формально, за ними мало что стояло. Поэтому сейчас разбираемся, мы проводим аудит всех контрактов, строительных проектов, закупки вооружения и так далее», - сообщил Загороднюк.

Он отметил, что вышеупомянутый аудит планируют завершить в следующем году, но экспресс-аудит завершат в этом году.

«Сейчас процесс продолжается, мы уже видим некоторые проблемы, некоторые из них очень серьезные. Мы работаем с правоохранительными органами по этим вопросам. Я не могу сказать еще на этом этапе, но вполне возможно, что будет состав преступления в определенных случаях. И поскольку борьба с коррупцией является одним из наших приоритетов, то в принципе здесь будет много работы», - подчеркнул Загороднюк.

Ранее УНИАН сообщал, что в Минобороны не собираются сокращать состав Вооруженных сил.

Андрей Загороднюк отмечал, что план обороны Украины, который в данный момент находится в разработке, будет представлен в 2020 году.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что вступление в НАТО остается стратегической целью нашей страны.