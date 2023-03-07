Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия погрязла в Украине как в Чечне или Афганистане.
В интервью LA RAZÓN он заявил, что назвать сроки завершения войны трудно, однако все же дал свой прогноз.
"Это сложный вопрос... Начиная от масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, боюсь, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Россия погрязла в Украине - как это было раньше в Чечне и Афганистане. И в то же время выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость столкнуться с последствиями этой варварской атаки", - отметил Блащак.
По его мнению, военная помощь Украине и экономическое давление на агрессора - это самые эффективные формы противодействия оккупантам.
"Мы не должны чувствовать себя уставшими или освобожденными от поддержки Украины, эта нация тоже борется за нашу свободу, за свободу и ценности Европы", - подчеркнул Блащак.
Когда закончится война в Украине - прогнозы
Глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно говорил, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится. Недавно он подтвердил, что его мнение не изменилось.
Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко уверен, что Украина отпразднует победу в октябре или ноябре этого года. Такой прогноз он дал прошлой осенью и с тех пор не менял его.
В то же время в СНБО убеждены, что невозможно спрогнозировать точные сроки окончания войны.