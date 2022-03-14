В Минобороны сравнили РФ с фашистской Германией.

Нет никакого сомнения в победе Украины, вопрос в том, какие будут жертвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил офицер Центра оперативного информирования Минобороны Леонид Матюхин.

"Большая часть сил, которые были сосредоточены на границе с Украиной, уже зашли. И очень значительная их часть разбита, а некоторые вообще разбиты в ноль", - рассказал он.

По словам Матюхина, сейчас самая большая проблема заключается в том, что в России на сегодня большинство людей находится в информационном вакууме, как и их военнослужащие.

Он сравнил РФ с фашистской Германией.

"РФ ее сейчас просто заменила. Единственное, что они более коварны, чем фашистская Германия, потому что те по крайней мере называли войну войной и объявили ее", - считает представитель МОУ.

Матюхин подчеркнул, что никакого сомнения в том, что Украина победит, нет.

"Вопрос лишь в том, какие будут жертвы...",- уточнил он.

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