Такая тактика лишит оккупантов возможности защищать логистическую составляющую своих войск, подчеркнул эксперт.

Украинские войска сосредоточились на подавлении средств противовоздушной обороны, расположенных на территории временно оккупированного Крыма. Такой опыт был применен и на Херсонщине перед освобождением правобережья области.

"Положительный опыт, который был апробирован ВСУ во время успешного характера освобождения Херсонской области, – сначала подавляется система противовоздушной обороны (ПВО), противоракетной обороны (ПРО), системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Затем берут под контроль основные логистические составляющие, – Антоновский мост и плотина Каховской ГЭС. Эта апробированная, скажем так, ситуация переносится на территорию временно оккупированного Крыма", – пояснил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, такая тактика лишит оккупантов возможности защищать логистическую составляющую своих войск.

Видео дня

"В случае успешного поражения, а мы уже увидели такие случаи, например, в моменте уничтожения комплекса С-400, дальнейшая судьба Крымского моста – дело времени. Без прикрытия систем ПВО, ПРО, и, соответственно, РЭБ, его существование становится весьма проблематичным. Над этим сейчас и работают Вооруженные силы Украины в контексте нанесения ударов по тыловой инфраструктуре на территории оккупированного Крыма", – подчеркнул эксперт.

Ситуация в Крыму

В последние недели в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Оккупанты говорят об "успешной" работе средств ПВО, однако в Сети появляются видео, доказывающие обратное. За последние месяцы был второй раз поврежден незаконно построенный Крымский мост, уничтожена система С-400 и тому подобное.

Кроме того, партизанское движение "Атеш" сообщает, что на территории оккупированного Крыма больницы переполнены ранеными захватчиками. По данным подполья, лечение получают в основном те, кто еще может вернуться на передовую.

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