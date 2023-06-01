Своих раненых россияне завезли в детский санаторий.

В Мелитополе оккупанты разместились в церкви вместе с военной техникой, а своих раненых завезли в детский санаторий.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "Российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой", - отмечает Генштаб.

Также сообщается, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения.

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"В населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь уже длительное время находится под оккупацией. В городе постоянно происходит "бавовна", а россияне боятся сил сопротивления и пытаются вылавливать проукраински настроенных граждан.

Так в конце мая во временно оккупированном Мелитопольском районе дважды раздались взрывы в местах расположения оккупантов. А в самом Мелитополе также прогремели мощные взрывы.

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