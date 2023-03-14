Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, останутся, их усовершенствуют.

В Киеве уберут ненужные блокпосты, а некоторые переведут в "спящий" режим.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, КГВА вместе с командованием группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных заграждений в столице, ведь за год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной.

По словам Попко, на практике это предполагает, что некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать, часть инженерных заграждений переведут в "спящий" режим, а часть - полностью демонтируют.

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"Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою функцию безопасности для столицы - будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы - непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят на новые, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы", - пояснил он.

Также часть инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останется существовать в "спящем" режиме, то есть такие блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.д. оставят в определенных местах, чтобы в случае необходимости оперативно вернуть их на место.

На таких "спящих" инженерных заграждениях будет проведена ревизия, с последующей заменой или восстановлением непригодных элементов.

"Остальную систему инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас необходимости – демонтируют. Такие блокпосты уберут с проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи", - рассказал Попко.

По его словам, внедрение такого системного решения сделает Киев более комфортным для жителей.

"Таким образом, мы разгрузим дороги столицы, что позволит киевлянам более свободно передвигаться по городу. Но прошу никого не забывать - война в Украине продолжается! Полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Кроме того, есть и другие задачи безопасности, которые должны выполняться в столице воюющей страны. Поэтому могу вас заверить - город и в дальнейшем будет постепенно становиться комфортнее для гражданских жителей. Но полностью вся система оборонных инженерных заграждений, пожалуй, исчезнет лишь после того, как мы одержим победу...", - добавил начальник КГВА.

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