В результате взрыва погиб один человек. Вероятно, это коллаборант.

В воскресенье, 23 октября, во временно оккупированном Херсоне взорвали автомобиль. Он якобы принадлежал коллаборанту.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, а также народный депутат Алексей Гончаренко.

По данным нардепа, взорвали машину начальника СИЗО Олега Тютюрая, который сотрудничал с оккупантами.

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"По предварительным данным, есть погибшие. Пока неизвестно, есть ли среди них коллаборант из СИЗО", - заявил он.

Коллаборант Кирилл Стремоусов уже подтвердил подрыв машины в Херсоне, но, ожидаемо, обвинил в "теракте" Украину.

Война в Украине-контрнаступление на Херсонщине

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. В частности армия Украины продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

Между тем, российские оккупанты распространяют лживую информацию о намерениях Вооруженных сил Украины разрушить Херсон, чтобы заставить людей уезжать.

На юге нашей страны воины активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение. В частности, 22 октября на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета, 47 рашистов, 2 танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц авто-бронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами оккупантов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Также в Генштабе ВСУ уточнили, что в Запорожской области и на Херсонщине за предыдущие дни ранено около 250 оккупантов. Также в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожено всего 11 единиц вооружения и военной техники.

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