Постарались пограничники с бойцами ВСУ.

Украинские солдаты сегодня одержали немало побед. На одной только Черниговщине удалось освободить два населенных пункта и захватить более десяти единиц техники. А теперь стало известно, что оккупанты потерпели поражение в Харьковской области. Об этом рассказала Государственная пограничная служба Украины.

"Противотанковый расчет пограничников обнаружил движение вражеской колонны в один населенный пункт в Харьковской области. Чтобы не допустить попадания вражеских сил в село, военнослужащие Госпогранслужбы точным выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны. В ответ рашисты начали накрывать огнем позицию пограничников. Но сразу включились наши собратья из Вооруженных сил Украины, заставившие противника бежать. Не все орки сбежали: кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии. В отличие от орков, украинские защитники из боя вышли без потерь", — сказано на странице пограничной службы Украины на Facebook.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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