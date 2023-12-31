РФ видит для себя большие проблемы в будущем.

Кремль обеспокоен тем, что долгая война несет в себе риски дестабилизации внутри России. По данным украинской разведки, враг видит опасность и в сохранении Украиной выхода к Черному море, ведь РФ передислоцирует свой флот в Новороссийск.

"Указанные оценки военно-политическое руководство государства-агрессора использует для планирования дальнейших боевых и специальных действий в рамках войны против Украины", - пишет ГУР.

Хотя Кремль акцентирует на сокращении финансовой помощи Украине от союзников, в Москве обеспокоены тем, что эта поддержка продолжится и в следующем году.

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"Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается Москвой как угроза, что в будущем может привести к "гораздо большим проблемам", - объясняет разведка.

Особое место занимает отвращение и пренебрежение к РФ в украинском обществе. Кремль считает критическим то, что русскоязычные украинцы начали переходить на родной язык.

"Чтобы снова "привлечь" бывших сторонников России среди украинцев, московские "стратеги" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при различных сценариях "СВО", - отмечают в ГУР.

В Кремле не уточняют подробности планов, впрочем, убеждены в необходимости "силовых чисток и кардинальной смены элиты" в Украине.

Война в Украине - итоги года

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж заявил, что российская армия в этом году не достигла на фронте в Украине запланированных стратегических перспектив. Украина смогла обесценить 90% личного состава строевых частей РФ.

По словам президента Владимир Зеленского, в этом году Украина "не отступила ни на одном направлении на земле, вернула себе море и сделала безопаснее небо".

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