Россияне могут изготовить 330-350 единиц этих БПЛА в месяц, но есть нюансы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, Российские оккупанты после первого контракта на поставки БПЛА из Ирана смогли наладить собственное производство, которое уже работает в Елабуге.

"Там на сегодня развернуто минимум две линии производства. Но по большей части комплектующие поступают из других стран. Следующее, что на сегодня удалось Москве – это налаживание производства планера – корпуса этих БПЛА. Их уже производит Россия самостоятельно. Больше запчастей, деталей теперь идут из других стран, то есть все не замыкается только на Иране. Наша оценка заключается в том, что Российская Федерация способна и она уже производит или собирает беспилотные летательные аппараты именно на своей территории", - добавил он в интервью РБК

О производстве "шахедов" в РФ свидетельствуют фрагменты найденных после атак дронов. Также изменились и двигатели дронов. Раньше они были максимум двух разных фирм, зато сейчас речь идет минимум о 3-4 разных фирмах, в том числе и китайских.

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"Цель Москвы - к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на территории России. Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы – микросхем, чипов и тому подобное. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодня Российская Федерация способна изготавливать", - подчеркнул Скибицкий.

По данным ГУР, россияне могут изготовить 330-350 единиц этих БПЛА в месяц, но это зависит от того, есть ли детали.

"Например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей. Что могли - собрали и ждут только двигатели. Пришли двигатели - и соответственно, количество готовых изделий возрастет, их будет больше чем 300. Но, как и в случае с ракетами, все "шахеды" или так называемые "герань-2", изготавливаемые, сразу идут на боевое применение. И поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня иссякают, и все эти БПЛА, которые запускаются, буквально поступают с конвейера", - подытожил представитель разведчиков.

Россия и "шахеды" - что надо знать

В октябре 2023 года в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия увеличивает производство "шахедов" на своей территории.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил дальнейшую состоятельность России атаковать Украину дронами. В 2024 году Иран лишь на своих мощностях сможет увеличить производство дронов в 1,5-2 раза.

Офис генерального прокурора учредил производящую компанию дроны Shahed-131\136, которыми российские оккупанты забрасывают Украину. Дроны выпускает иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

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