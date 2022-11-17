Также сообщается, что в Запорожской области потери врага составили около 100 человек погибшими и ранеными.

В Генштабе подтвердили уничтожение штаба оккупантов в Мелитополе.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожено два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными", - говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, 15 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в одном из жилых районов временно оккупированного Мелитополя прогремел громкий взрыв. По его словам, взрыв прогремел в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где был сосредоточен штаб оккупантов.

Ситуация в Мелитополе

Город с 26 февраля находится под контролем российских оккупантов. Из Мелитополя выехали более половины жителей. Город захвачен, но не покорен врагом.

В Мелитополе и возле города работают украинские партизаны там не раз были взрывы. В частности, 3 ноября сообщалось, что в результате взрывов было разрушена часть завода, где был основной штаб противников.

8 числа Иван Федоров сообщил, что в селе Вознесенка Мелитопольского района наши партизаны взорвали место базирования захватчиков.

11 числа мэр Мелитополя поделился, что в городе взорван подъезд, в котором живет коллаборант Андрей Бойко.

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