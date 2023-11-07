В частности, враг атаковал на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В течение суток произошло 36 боевых столкновений, в частности, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области, где наши воины отбили 5 атак.

На Бахмутском направлении, как отмечается, враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк.

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"На Авдеевском направлении украинские воины отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области. Противник нанес более 10 авиационных ударов в районе населенного пункта Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Очеретино, Бердичи, Ласточкино, Тоненькое, Нетайловое, Первомайское. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где Силы обороны отразили 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Также В Генштабе проинформировали, что на Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского, успеха не имел. Нанес авиационный удар вблизи Ривнопилля. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное. На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

"На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области и город Херсон. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Война в Украине: новости

Вчера российские войска сосредоточились на штурмах по трем направлениям – более 60 из 78 боестолкновений с врагом в течение суток состоялись на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать свои позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их с восточного берега реки Днепр.

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