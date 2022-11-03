По мнению президента, тогда все будет зависеть даже не от ответа других стран на ядерный удар, а от того, что руководство РФ не сможет удержать власть в таком случае.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия применит ядерное оружие, то прекратит свое существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, как Россия проиграет эту войну, если она имеет ядерное оружие.

"Мне кажется, что она уже проиграла в этой войне, начав ее. Это вопрос времени. Мы боремся за свободу, свобода всегда побеждает. И это также вопрос времени. Мы на своей земле, война односторонняя, они пришли на нашу землю. В этом случае есть агрессия, признанная всем миром", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины - вопрос времени.

"Применение ядерного оружия уже говорит о том, что это ядерная война, третья мировая война... Какой смысл об этом сейчас говорить? Если Россия будет применять ядерное оружие, то больше не будет того мира, в котором мы живем. Будет совсем другой мир, в котором государство применяет ядерное оружие, точно существовать не будет. Я абсолютно в этом уверен", - сказал Зеленский.

По его мнению, тогда все будет зависеть даже не от ответа других стран на ядерный удар, а от того, что руководство РФ не сможет удержать власть в таком случае.

"Глядя на шаги, которые военно-политическое руководство России делало на нашей земле, адекватными и реально военными эти шаги назвать нельзя", - добавил глава государства.

Война в Украине и ядерное оружие

21 сентября российский президент Владимир Путин во время объявления частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

После попытки аннексировать захваченные украинские регионы российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на якобы ее территорию.

По мнению западных аналитиков, ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

В украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. В США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" в случае таких действия России.

По оценкам Института изучения войны, существует лишь два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине.

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