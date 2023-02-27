По его мнению, сейчас Путин слишком уверенный.

Президент Владимир Путин недооценивает решимость США поддерживать Украину в полномасштабной войне против Российской Федерации.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет AP. По его словам, президент РФ уверен, у американцев "синдром дефицита внимания", а поэтому они со временем "перейдут к другому вопросу".

"Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – пояснил Бернс.

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Он подчеркнул, что "в какой-то момент Путину придется столкнуться с растущими расходами, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы России". Именно оттуда, по данным ЦРУ, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо".

Потери России в войне

По последним данным, украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за минувшие сутки.

По оценкам Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд. Кроме этого, Россия потеряла крупнейшее танковое военное формирование Европы - свою первую танковую армию. Всего с начала войны было уничтожено 3350 российских танков.

Как сообщает Генштаб, российские оккупанты продолжают нести значительные потери. Иногда оккупанты проводят массовые экспертизы тел захватчиков.

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