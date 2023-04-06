Девять российских кораблей маневрируют вблизи юго-восточного побережья оккупированного Крыма.

В Черном море сейчас из-за шторма нет вражеских ракетоносителей.

"Сейчас вражеская корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма. Из - за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования", - говорится в сообщении оперативного командования "Пивдень".

Отмечается, что, учитывая развитие оперативной обстановки, угроза ракетных или дроновых ударов не исключена.

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Российские ракетоносители в Черном море - детали

Сегодня, 6 апреля, утром в Черном море на боевом дежурстве находились четыре вражеских ракетоносителя. На боевом дежурстве из шести оставлено было четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Максимально возможный залп "Калибров" составлял 24 ракеты.

Вооруженные силы Украины в последние дни наблюдают значительное повышение активности врага в воздухе.

На Херсонщине российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской общины, ранены четыре гражданских человека.

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