Вадим Пристайко отметил, что речь сейчас идет о двух кораблях ВМС Британии, которые проходят переоборудование.

Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине военный корабль, украинские моряки проходят обучение.

Об этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью "Суспильному".

Он напомнил, что Турция с началом войны закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей, что накладывает ограничения на сроки поставок судов.

Украинский дипломат отметил, что сейчас приоритеты Украины сосредоточены на противоминных кораблях.

Также он добавил, что речь сейчас идет о двух кораблях, которые проходят переоборудование.

"Два - это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переработаны и добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них есть больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Словакия готова обсуждать передачу Украине 11 многоцелевых истребителей МиГ-29 после того, как они будут сняты с эксплуатации, и вместо них воздушное пространство будут патрулировать Польша и Чехия.

Истребители должны снять с эксплуатации в конце августа, а с начала сентября воздушное пространство Словакии будут патрулировать союзники.

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