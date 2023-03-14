Сейчас место падения БПЛА оцеплено российскими оперслужбами.

Брянскую и Белгородскую области якобы атаковали беспилотники, сообщают российские Telegram-каналы.

В качестве доказательств в соцсетях опубликовали фото якобы сегодняшней работы противовоздушной обороны - конверсионных следов в небе от ракет ЗРК.

Утверждается, что БПЛА на малой высоте направлялся к Брянскому химическому заводу в районе города Сельцо, но в нескольких километрах от места предполагаемого удара его сбил российский ЗРК "Панцирь". Сейчас место падения БПЛА оцеплено российскими оперслужбами. Сапёры изучают обломки.

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Об атаке дронов сообщил и белгородский гауляйтер. "Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения - осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Все оперативные службы выехали на место", - заявил он.

Ракетные удары по Украине 14 марта – последние новости

Утром 14 марта Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Краматорске. Согласно последним данным, вследствие рашисткой атаки погиб один человек, двое находятся в больнице.

Под завалами, вероятно, находятся еще пострадашие. Спасательная операция продолжается.

Кроме того в сети писали об утренних взрывах в Одесской области, прогремевших во время воздушной тревоги.

По словам председателя Николаевской ОВА Виталия Кима, РФ атаковала юг противорадарными ракетами в надежде поразить украинскую ПВО.

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