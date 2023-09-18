Эксперт утверждает, что не считаясь с потерями, российская командование затягивает войну.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российское командование на данном этапе не может остановить продвижение сил обороны Украины, поэтому главной задачей является торможение.

"По сути, все те передислокации, переброски сил и средств РОВ, проходят не с целью контрудара, или создания не пробивной обороны. Нет... Цель другая. У России нет достаточного количества сил и средств, как мы видим, для уверенной обороны, но есть людской ресурс, которым можно заполнить окопы, ВОПы, траншеи, запихнуть в каждую яму по 3-4 чмобика или "элитных" разведоса, и тем самым насытить каждую локацию... "мясом", - написал он.

По его совам, на выбивание "мяса" уходит время.

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"Даже поливание их позиций кассетами - это трата времени. И таким образом выигрывая его, командование РОВ находится в состоянии перманентного ожидания неблагоприятных для наступления погодных условий. Дожди, морозы. По мнению РОВ всё это остановит СОУ. А потому, когда меня спрашивают, например, за Токмак, я отвечаю, что не сомневаюсь, что мы выйдем на город в ближайшее время, но вот вопрос, а что сделают оккупанты? Ведь оставаться им в Токмаке - это добровольный суицид. Они там не жильцы. Логичнее бежать, но командование может отдать другой приказ. В Токмаке могут оставить гарнизон на тысячу-другую, для торможения СОУ. То есть, осознанно нашпиговать городок мясом, у которого выход из города будет только в формате 200-300-400. И его освобождение займёт время. Окружение города, перерезание логистики, выход на южный сектор", - рассказал Коваленко.

Эксперт утверждает, что не считаясь с потерями, российская командование затягивает войну.

"Тактика затыкания дыр мясом может иметь временный эффект, но не решает главной проблемы оккупантов - потерю оборонного функционала. А помимо неё, прибавится и, не дефицит, а отсутствие людского ресурса. Этим летом мы наблюдали за тем, как для обороны в полосе обеспечения РОВ распаковывали свои резервы с основной линии. Сейчас же, для удержания основной линии тянут ресурс с востока, Луганской области, Крыма, Херсонщины. Тактика торможения не решает глобально проблем РОВ, а лишь усугубляет их", - добавил Коваленко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 квадратных километра возле Бахмута и 5,2 квадратных километра на южном фронте.

Командование оккупационных войск Российской Федерации перебросило под Работино тысячи десантников для усиления 58-й общевойсковой армии.

В Херсонской области ликвидировали десятки захватчиков и технику оккупантов. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 44 оккупанта.

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