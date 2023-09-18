Всего речь может идти о 10 тысячах десантников.

Командование оккупационных войск Российской Федерации перебросило под Работино тысячи десантников для усиления 58-й общевойсковой армии. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X), ссылаясь на данные разведки.

"В течение последних двух недель, вероятно, что Россия еще сильнее укрепила 58 общевойсковую армию, оказавшуюся в затруднительном положении, дополнительными воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области", - говорится в сводке разведки.

В частности, в общей сложности не менее пяти полков воздушно-десантных подразделений, привлеченных из 7-й и 76-й дивизий, теперь возможно сосредотачиваются в пределах нескольких километров от фронтового села Работино.

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"В полном составе, такая сила должна составлять около 10 тысяч элитных десантников. Однако, почти все подразделения, скорее всего, ощутимо недоукомплектованы", - говорится в отчете.

В то же время, как отмечают в разведке, вероятно, что текущая ситуация усматривается крайне неудовлетворительной со стороны руководства российского ВДВ.

"На протяжении войны российские командиры пытались восстановить воздушно-десантные силы как высокомобильные и ударные силы для наступательных операций. Опять же, они используются как линейная пехота для усиления перегруженных сухопутных войск", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Россия превращает оккупированное город Токмак Запорожской области на главную опору второй линии обороны.

Только за минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов по Украине.

Несмотря на это, ВСУ имеют успех под Бахмутом - украинские военные освободили более 50 км территорий.

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