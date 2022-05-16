Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая пообщается со студентами ведущих американских университетов.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Президент отметил, что для большей информационной и политической поддержки Украины 16 мая будет общаться со студентами ведущих американских университетов.
"Это 63 университета США и два университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. Их голос точно усилит наши возможности", - отметил Зеленский.
Также, сообщил он, на конец мая запланировано отдельное обращение к студентам Стэнфордского университета.
"Готовлюсь к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. В своем обращении к ним отвечу на некоторые важные сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны. И ожидаю глубоких вопросов от них, от наших студентов", - отметил глава государства.
Ранее президент раскрыл планы на нынешний экономический форум в Давосе.