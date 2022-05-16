Также он анонсировал общение со студентами украинских вузов.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая пообщается со студентами ведущих американских университетов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что для большей информационной и политической поддержки Украины 16 мая будет общаться со студентами ведущих американских университетов.

"Это 63 университета США и два университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. Их голос точно усилит наши возможности", - отметил Зеленский.

Также, сообщил он, на конец мая запланировано отдельное обращение к студентам Стэнфордского университета.

"Готовлюсь к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. В своем обращении к ним отвечу на некоторые важные сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны. И ожидаю глубоких вопросов от них, от наших студентов", - отметил глава государства.

Ранее президент раскрыл планы на нынешний экономический форум в Давосе.

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