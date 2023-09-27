Наиболее плачевна ситуация с аэроразведкой дронами – инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО.

Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. Об этом пишет Le Monde.

По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Наиболее плачевна ситуация с аэроразведкой дронами – инструкторы утверждают, что она не входит в программу подготовки НАТО, хотя война беспилотниками – неотъемлемая часть боевых действий в Украине.

Видео дня

Издание также приводит слова украинского военнослужащего Евгения, он рассказал об обучении в Великобритании в 2022 году. Тогда инструкторы сказали солдатам, что они должны обеспечить собственную безопасность, прежде чем думать о раненых. Однако переводчики поняли эту фразу как: "Если кто-то ранен, убейте его ради собственной безопасности". По словам Евгения, после обучения военные узнавали о новом оружии и тактике на YouTube.

Обучение украинских военных за границей - детали

Великобритания намерена до конца года подготовить 30 тысяч украинских военных. Об этом объявил министр обороны страны Грант Шаппс.

"Цель - подготовить 30 тыс. украинских военных. Не думаю, что британская решимость пошатнется. Мы будем стоять бок о бок с украинцами", - подчеркнул он.

Шаппс дал понять, что его страна намерена усилить поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: