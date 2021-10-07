Переговоры находятся в активной фазе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах Украины, Турции и других стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) по объединению усилий ради безопасности в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во Львове на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, отвечая на вопрос о возможности создания украинского-турецкого альянса по безопасности в Черном море, в том числе создания совместной флотилии.

"Сотрудничество между Украиной и Турцией в вопросе безопасности Черного моря является очень тесным и откровенным. Вы знаете, что, пока Украина не является членом Европейского Союза и НАТО, мы начали политику создания малых альянсов. И это стратегическая инициатива президента Украины о том, что страны НАТО плюс Украина, Грузия и даже Молдова могут объединить свои усилия в вопросе (безопасности) Черноморского региона. И эта инициатива обсуждается сейчас в разных столицах, и в том числе с НАТО", - заявил Кулеба.

Также глава МИД сказал, что Украина готова предпринимать дальнейшие шаги по укреплению партнерства с Турцией в вопросе обеспечения безопасности в Черном море.

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Кулеба добавил, что сегодня обсудил с Чавушоглу такие шаги.

"Считайте, что переговоры находятся в активной фазе. Но я считаю, что тот факт, что именно в Турции сейчас строится корвет для Военно-морских сил Украины, является лучшим свидетельством того, как тесно мы уже взаимодействуем в Черном море", - добавил Кулеба.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению, но политическое решение должен принять Альянс.

Автор: Виталий Саенко