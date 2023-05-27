Эйдман подчеркнул, что Пригожин "смывается" из Бахмута накануне украинского наступления, чтобы спасти себя и свою частную армию.

Политический эксперт, социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что Евгений Пригожин выводит свою ЧВК "Вагнер" из Бахмута Донецкой области накануне контрнаступления ВСУ, поскольку знает, что главная заповедь вора – "вовремя смыться, пока не наступил большой шухер".

"Почему он выходит? Я думаю, что он просто как профессиональный уголовник и вор в прошлом знает, что главная заповедь вора – это вовремя смыться, пока не наступил большой шухер. Смывается накануне украинского наступления, чтобы спасти для себя, свою частную армию и использовать ее затем для решения своих внутриполитических задач. Поэтому действительно выходит, к тому же в издевательской форме, продолжая стебать своих недругов из Минобороны и российской армии в целом", – отметил Эйдман в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время эксперт подчеркнул, что все заявления Пригожина, которые главарь "вагнеровцев" делал в последнее время, можно рассматривать как повод для привлечения к ответственности по статье о дискредитации армии России. По его словам, Пригожин уже "наговорил по российским меркам минимум на 10 лет тюрьмы".

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"Чего стоит только одно то, что он констатировал факт, что российская армия под Киевом, я цитирую, "обосралась и убежала". То есть, с точки зрения российского истеблишмента, он ведет себя абсолютно некорректно, не по понятиям", – добавил политолог.

Такое поведение Пригожина, по мнению Эйдмана, связано с тем, что его "прессуют" в России. К примеру, он больше не может вербовать заключенных в российских тюрьмах.

"И он идет в "ва-банк" в информационном поле и в публичной сфере, пытается завоевать симпатию верхушки российской, по крайней мере ее наиболее воинственной части, а также общества. Пытается, как в известной басне Крылова: лягушка пыталась раздуться до размеров быка и лопнула. Вот и он пытается раздуться до такого размера, чтобы его уже не смогли, что называется, съесть, что, как я думаю, в ближайшее время российское Минобороны и администрация президента планируют сделать", – резюмировал Эйдман.

Выход "вагнеровцев" из Бахмута

27 мая британская разведка сообщила, что Пригожин, вероятно, начал выводить наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута для дальнейшей передачи позиций российской армии. Разведчики предполагают, что эта ротация продлится в несколько этапов.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что "вагнеровцы" идут из Бахмута, но не с фронта. По его словам, наемники Пригожина сосредоточатся на других участках на передовой.

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