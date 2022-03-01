Сейчас прорабатываются различные решения, как НАТО может помочь Украине, в том числе с противовоздушной обороной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина не просит Организацию Североатлантического договора (НАТО) воевать с Россией, но просит помочь Украине всем, чем можно "воевать до победы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД объяснил важность просьбы Украины к странам-членам НАТО ввести бесполетную зону над украинской территорией.

"Что касается зоны запрещенных полетов, то смотрите, мы же ведем эту войну сами, своими физическими силами, - гибнут наши люди, наши военные, наши солдаты, наши пилоты. Поэтому мы попросили (ввести бесполетную зону - УНИАН). Мы не приглашаем НАТО для того, что они здесь воевали за нас. Это наша земля, это наши территории, но все, что НАТО может сделать для того, чтобы поддержать Украину в этой войне, - это, я считаю, не только моральный долг, но и политическая целесообразность для НАТО. Потому что они понимают, если мы, не дай бог, упадем, то следующие будут они. Так лучше помочь нам здесь в Украине, чем ждать, когда вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом", - сказал Кулеба.

"Поэтому есть разные решения того, как можно помочь Украине с противовоздушной обороной, и мы эти решения сейчас с партнерами прорабатываем. Но не надо, пожалуйста, запугивать, что из-за Украины НАТО окажется в состоянии войны с Россией. Если Россия здесь в Украине победит, то следующие будете вы - НАТО. Вы сейчас можете быть уверены на 100%, что этого не произойдет, но до этого вы были уверены, что Россия никогда не нападет так открыто на Украину", - сказал Кулеба и призвал НАТО помогать Украине "воевать до победы".

"Это поможет сохранить нам жизнь, а вам - вашу безопасность", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД повторил, что угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие нарушают международные правила.

"Я не вижу сомнений у западных партнеров. Мы понимаем, что сейчас президент Путин прибегает к ядерному шантажу. Это совершенно недопустимое поведение. Это нарушает международные правила и конвенции", - сказал Кулеба.

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