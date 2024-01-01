Редакция одной из самых авторитетных газет США призвала Конгресс взяться за ум и предоставить оружие Украине.

Массированный ракетно-дроновый обстрел Украины 29 декабря должен стать напоминанием для Запада, что Владимир Путин до сих пор не отказался от своих захватнических планов. Лучшей реакцией на это станет возобновление масштабной военной помощи Киеву со стороны США, пишет The Washington Post в статье за авторством редакционной коллегии.

"Путин выражает свою уверенность, что он выдержал украинское военное сопротивление и западные экономические санкции, и свою веру в то, что внимание и решимость Запада неизбежно пошатнутся", – говорится в публикации.

Издание напоминает, что этот воздушный террор со стороны России происходит на фоне остановки западной помощи Украине. В то время как в ЕС Венгрия блокирует предоставление макрофинансовой помощи, в США трамписты блокируют новые поставки оружия.

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"Лучшим ответом на последний разрушительный залп господина Путина является то, чтобы Конгресс и Белый дом засучили рукава и достигли компромисса, который позволит оказать помощь Украине", – пишет WP.

Издание отмечает, что без принятия новой программы американской военной помощи Киеву США и Европе придется пойти на конфискацию замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов и их передачу Украине. А это уже будет иметь определенные риски для финансовой системы стран Запада, не говоря о том, что эти средства понадобятся для послевоенной реконструкции Украины.

"На данный момент было бы намного лучше, если бы Конгресс одобрил дополнительные ассигнования на военную технику и экономическую поддержку. Общая сумма составляет небольшую часть экономического производства США, но значительные инвестиции в выживание Украины, то есть инвестиции в сдерживание более широкой трансграничной агрессии со стороны России и других", – говорится в публикации.

Редакция WP отмечает, что сейчас Украине нужны ракеты большей дальности и самолеты F-16, постоянные поставки систем противовоздушной обороны, а также постоянный поток артиллерийских снарядов.

Воздушное нападение на Украину 29 декабря

Как писал УНИАН, ночью и утром 29 декабря российский агрессор совершил массированную атаку дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами по территории Украины. Всего было применено 158 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось перехватить 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания были зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах. От нападения были повреждены или разрушены частные и многоэтажные жилые дома, школы, церкви, больницы, торговые и складские помещения.

Общее число жертв этого удара превысило 40 человек, более 160 человек были ранены.

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