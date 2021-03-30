Россия вряд ли станет нападать на Украину с белорусского направления, считает главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет сайт "Гордон".
"Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?", - сказал Хомчак, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он высказал убеждение, что сегодня в российской армии не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. "Там люди тоже хотят жить", – сказал он.
Хомчак подчеркнул, что не хочет рассказывать все, что сегодня готовится в Вооруженных силах, потому что врагу сейчас "не надо тратить деньги на разведку" – достаточно мониторить и анализировать интернет. Но, по словам генерал-полковника, специалисты Генштаба ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.
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