Глава МИД подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках нормандского формата.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кулеба встретился с сопредседателем партии «Союз 90/Зеленые» Робертом Габеком, который находится в Украине с визитом.

В частности, собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Кулеба отметил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизило уровень напряженности, однако не привело к деэскалации.

«Продолжающиеся обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется», - говорится в сообщении.

В этом контексте глава МИД Украины рассказал Габеку об усилиях, предпринимаемых украинской стороной с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках нормандского формата.

Также Кулеба выразил благодарность партии «Зеленых» за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Эскалация на границе Украины и РФ: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет про танки, минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм и бронетехнику.

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Автор: Виталий Саенко