Оккупанты совершили очередной ужасный теракт – среди белого дня ударили по гипермаркету в Харькове. Количество жертв неизвестно, поскольку спасательная операция еще продолжается. Но рашисты намеренно пустили два КАБа именно в популярный магазин, именно в выходной день, чтобы было как можно больше убитых среди гражданских. Это не случайность или ошибка, а целенаправленное преступление.

К сожалению, это уже не первый теракт в нашем регионе. На днях на Харьковщине разрушили крупнейшую в Украине типографию (которая продолжала работу все эти годы, несмотря на войну). Рандомные ракетно-пушечные удары происходят почти каждую ночь – и прошлая ночь – не исключение.

Одновременно с ударом по гипермаркету ударили и по центральному парку города. Ударили – чтобы что? Чего кровавая федерация добивается этими ударами именно по Харькову?

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Ища ответы на эти вопросы, стоит взглянуть на больную реальность кремлинов, которая содержит как идеологически-популистские, так и военные "оправдания" этих действий. "Оправдания" в кавычках, ведь любая цивилизованная страна или человек не могут оправдывать такие кровавые теракты.

Все эти преступления происходят под радостное "улюлюканье" россиян за близким к Харькову "поребриком", которые искренне радуются каждому погибшему украинцу. Конечно, не все россияне такие кровожадные. Но результаты выборов и полное отсутствие действенной оппозиции в рф показала – "людоедов" там абсолютное большинство, и они не жалеют ни чужих, ни своих. Нормальные люди или прячутся, или уже давно сбежали.

Что касается идеологического "оправдания", то у рашки и всех государственных образований на этой территории (в российской империи, ссср, московии) основой правления был культ мести и реваншизм. Меняются князья/цари/генсеки/президенты, но этот основополагающий принцип остается.

Вообще, россия как государство и ее традиция власти появилась из того, что ее основатели были лишними на Руси. Была, напомню, Малая Русь вокруг Киева, и Великая Русь (не "величественная", а именно "большая" – по размеру) вокруг Новгорода и других северных земель. Малая и Великая Русь – это прямая аналогия с греческим восприятием мира и разделением Эллады на Малую (то есть – Грецию) и Великую Грецию (Италия и другие элинизированные колонии).

А где же была московия в этой системе? А ее тогда еще не было вообще. И те земли называли просто "Залесье", это были территории, которые колонизировали родственники киевских князей, которым просто не нашлось места на Руси. И они столетиями боролись за то, чтобы их признали, собственно, Русью, равной Киеву и Новгороду. И мстили всем за это. Почитайте, как московские князья захватывали Киев или Новгород – очень наглядное сравнение.

Уже прошли столетия и даже тысячелетия, но этот культ мести в рф остался. В их больном воображении они не захватчики, а лишь "отвечают" за прежние или нынешние "обиды", часто заранее, которые используют как casus belli. Самой популярной такой "обидой" у них считается то, что какой-то народ или страна не хочет с ними "дружить" (то есть – подчиняться, потому что дружить на равных они не умеют).

И вот здесь мы подходим к ударам по Харькову. Ведь этот русскоязычный город максимально приближен к границе. И хотя сами жители Харькова в большинстве не называют этот язык "русским", а говорят "слободской" или "харьковский", специально чтобы отделять себя от русских, для кремля это все незначительные нюансы.

Но этот город и горожане, в своем большинстве, не проявили никакой симпатии к попыткам рф захватить Харьков ("освободить" и навязать "дружбу"). Более того, они сопротивляются и, что главное сейчас – не бегут в панике от российской "мести". А по логике фанатиков "русского мира" (никакой он не "русский"), если кто-то не хочет подчиняться бешеной "дружбе", ему следует готовиться к кровавой мести. Их аудитория ждет именно этого.

Поскольку харьковчане не дают кремлю возможность сделать на ТВ такую милую реваншистскому глазу "картину" паники и отчаяния, а враги "не приползают на коленях", как говорят на их ток-шоу, то рашисты бесятся еще больше. И поэтому бьют по городу все чаще и днем. Хотя город очень большой, и у россиян никаких ракет не хватит, чтобы дистанционно его разрушить или спровоцировать панику. Даже самые мощные "прилеты" в одном районе жители другого – не слышат из-за расстояния.

Более того, Харьков и "Харьковская катастрофа" стали символом крупнейшего поражения рф в этой войне. Помню, еще в марте, до масштабного отступления россиян, они разбомбили на моем районе сразу оба супермаркета. Месяцем позже – другой маркет, чуть подальше. Потому что они не смогли взять город, который считали легкой мишенью (да-да, "Киев за 3 дня", а "Харьков за полчаса"), и таким образом мстили именно гражданским жителям. Сейчас происходит то же самое, потому что Харьков снова не взяли.

А поскольку российское наступление на Волчанск и Липцы захлебнулось, и ВСУ даже начали контрнаступательные действия, это бьет по мании величия российских реваншистов еще больше – потому что поражение постигло не только попытку "дружбы" (захвата), но и попытку реванша... Это же вообще какой-то сплошной позор получается.

Да еще и в ВСУ начали поступать резервы и помощь от партнеров. То есть, провалился еще и "грандиозный" план по "растяжке" украинских сил – ведь теперь образовалась "растяжка" для самих россиян. Они вынуждены выбирать – или снова с позором бежать со Слобожанщины, или направлять сюда все больше и больше собственных резервов. Сами себе сделали ловушку, потому что пропаганда вновь "победила" здравый смысл.

Поэтому, например, они отложили – а, может, и вообще отказались – от аналогичного наступления на Сумы. Потому что резервы первой очереди, которые они накопили в группе "Север" для "масштабного прорыва", они вынуждены были направить на Волчанск. Фактически, Волчанск сейчас защищает собой Сумщину и Черниговщину, как когда-то несокрушимый Мариуполь и его гарнизон защитили и дали время на перегруппировку обороны Запорожью, Кривому Рогу и другим городам Юга.

С точки зрения кремлевских идеологов выглядит так, что план, которым они стремились завершить всю войну блестящей победой, полностью провалился. Вместо быстрых и красивых прорывов на оперативную глубину они втянулись в изнурительные местные бои за каждую посадку в стиле Первой мировой у украинских, пусть и не очень масштабных, но все же обустроенных линий обороны.

Понимаете? У них по плану было уже брать Харьков и Киев с Одессой, но на пути попался Волчанск. Это, безусловно, поражение кремля, которое может создать "каскадный эффект" по другим направлениям. И к тому же – одна из причин масштабных "чисток" в их минобороны и других связанных ведомствах. Еще одна причина – хотя у них еще остается много средств, их все же не хватает на то, чтобы создать еще одну, такую же по размерам армию и оснастить ее оружием и техникой. Учитывая систематические удары по территории рф украинскими дронами, стоимость этой войны для кремлевского режима растет.

Советские "закрома" постепенно истощаются, и в следующем году эта деградация ресурсов может стать для российской недоимперии катастрофической. То есть, они теряют свою "победную" армию, которую вновь собрать уже вряд ли смогут – толпа зеков и бомжей с отсутствующим комплектом оружия – это еще не армия.

путин сыграл "ва-банк", пойдя в отчаянную атаку. И он уже видит, что "ставка не сыграла". И снова все из-за Харькова и Слобожанщины, где рашистам, вероятно, "пороблено"... Это его и раздражает. И поэтому они усиливают удары по городу.

И это же еще не все. Из-за постоянных ударов кремля по Харькову и области Запад уже максимально близко подошел к тому, чтобы перейти свою самую большую – и самую позорную – "красную линию", которая запрещает ВСУ бить через границу по "канонической" территории рф западным оружием.

Фактически, война в Харьковской области сейчас идет "в одни ворота", потому что ВСУ не могут для контрбатарейной борьбы использовать современные высокоточные западные САУ и РСЗО. Только старые советские системы и дроны, а маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Нужен именно асимметричный подход – по их количеству ударить западным качеством. Даже несмотря на такие диспропорции, план россиян проваливается. А если же запрет на использование западного оружия будет снят...

Что же тогда начнется в россии, интересно? путин объявил "поход на Харьков" и создание "буферной зоны" (то есть, якобы, безопасной для Белгорода, который они, впрочем, и сами охотно бомбят ФАБами и КАБами). Но взамен, именно ВСУ смогут уничтожать российские тылы, военные базы, аэродромы, энергетическую инфраструктуру (к которой подключены российские заводы и военные базы) и другие "жирные" цели везде на территории рф, куда будет доставать западное дальнобойное оружие.

Это будет уже не просто повторение "Харьковской катастрофы" с выходом за "поребрик". Это уже будет позор, сопоставимый со временами самосожжения Москвы перед подходом Наполеона. Это просто деклассирует и аннулирует все претензии кремля на "величие" или какой-то "реванш". О "Кузькиной матери" для Запада тоже можно будет забыть.

Да и это же не все – потому что по украинской "формуле мира" в июне готовится саммит в Швейцарии, куда безумного царька-коротышку не пригласили. Это плюс еще один "пунктик" в его "книгу жалоб и оскорблений" украинцам. От этого позора ему своих "людоедов" тоже как-то нужно отвлекать. А, желательно, и западных бюргеров и месье как-то перепугать, чтобы они отказались принимать участие в переговорах с "нелегитимным" Зеленским и не позволили бить Украине по территории рф.

А как это все сделать – и своих отвлечь, и чужих напугать? Правильно, терроризируя украинские города, а особенно Харьков и пригород, который стал для россиян настоящим проклятием. И еще немного попугать ядерным оружием у "пюрера" в Беларуси, немножко еще буйки на Нарве перетянуть... Ну и такое. Очередное театральное представление "Эскалация" для западного зрителя. Жаль только, что в это время в Украине гибнут люди.

То есть, кремль сам себе нарисовал много причин, которые опираются на настроения "людоедов из болот", – бить именно по Харькову и приграничью. Потому что это дает им максимально ужасную "картинку", которую они используют для внешней и внутренней аудитории, хотя и несколько иначе.

Впрочем, после каждого теракта Запад идет все дальше в поддержке Украины. Прямо сейчас решается судьба последних западных запретов и российских активов. Это делает каждый подобный удар для путина "выстрелом себе в ногу".

володька нервничает только тогда, когда его планы разрушаются. Ведь теракты днем по мирным городам – это четкий индикатор, что болотная федерация где-то проигрывает. Даже если прямо сейчас это не ощущается, со временем мы все увидим.

К сожалению, это не вернет погибших. И не вернет здоровье покалеченным от российского оружия. Однако, это показывает сущность рашизма как идеологии, подчеркивает очередные провалы захватчиков и дает мотивацию для сопротивления украинцам. Мы видим, что динамика войны постепенно возвращается в нашу сторону, из-за чего оккупант и свирепствует – победа, которую он уже отпраздновал, убегает из его рук. Это все возвращает нам надежду.

Нужно переждать, как бы сложно ни было. Да, тиран свирепствует. Но этим он показывает свою слабость и подчеркивает нашу несокрушимость. Надо выдержать сложное время, и не забывать о помощи тем воинам, которые прямо сейчас "ломают через колено" все планы избирателей путина на "нуле". Сделайте донат – отомстите оркам!

И помните – победа будет! Своей нервозностью оккупант это подтверждает.

Андрей Попов, харьковчанин